Появилось видео крупного пожара на складах в Лысогорском районе

Огонь уничтожил несколько складов Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Опубликованы фото и видео крупного пожара в Лысогорском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, там горели три склада ООО «Алмар» в поселке Топовка.

Площадь возгорания превысила 800 кв. метров Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сигнал о возгорании поступил в 14:20, локализация пожара зарегистрирована в 15:30, а сейчас он полностью ликвидирован.

В тушении принимали участие 40 человек Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

На месте работали 13 единиц техники, 40 человек. Площадь возгорания составила более 850 кв. метров.

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