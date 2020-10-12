Появилось видео крупного пожара на складах в Лысогорском районе

Огонь уничтожил несколько складов
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Опубликованы фото и видео крупного пожара в Лысогорском районе Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, там горели три склада ООО «Алмар» в поселке Топовка.
Площадь возгорания превысила 800 кв. метров
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Сигнал о возгорании поступил в 14:20, локализация пожара зарегистрирована в 15:30, а сейчас он полностью ликвидирован.
В тушении принимали участие 40 человек
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
На месте работали 13 единиц техники, 40 человек. Площадь возгорания составила более 850 кв. метров.
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