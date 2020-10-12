Дело о коррупции при строительстве аэропорта «Гагарин»: чиновника посадили на десять лет

Аэропорт "Гагарин" Фото: Екатерина Семенова

В Саратове вынесен приговор по делу бывшего сотрудника ГКУ «Управление капитального строительства».

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в получении особо крупной взятки.

В 2014 году комитетом капстроительства (ныне ГКУ «Управление капитального строительства») был заключен контракт на строительство объекта в регионе. По данным «КП-Саратов», речь идет об аэропорте «Гагарин».

Суд установил, что сотрудник комитета капстроительства за 5 млн рублей подделал документы для электронных аукционов на поставку оборудования, чтобы создать видимость конкурентной борьбы. Это позволило обеспечить победу конкретной организации и заключить договоры на 68 млн рублей.

Директор фирмы изначально согласился на такие условия, но позже обратился в правоохранительные органы. Деньги были переданы чиновнику в феврале 2019 года, однако сделка прошла под контролем органов УФСБ по Саратовской области.

Свою вину чиновник не признал. Суд отправил его в колонию строгого режима на десять лет. Также он лишен права на семь лет заниматься деятельностью, в сфере организации и проведения закупок для государственных и муниципальных нужд. Приговор не вступил в законную силу.

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