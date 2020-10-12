Радаев поручил увеличить число бригад скорой помощи в Саратове

Валерий Радаев посетил городскую станцию скорой помощи Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал усилить работу службы скорой помощи в регионе.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, об этом он заявил во время визита на городскую станцию скорой помощи.

Ранее неоднократно говорилось, что сотрудники скорой помощи работают с максимальной отдачей и в условиях сильного напряжения. У них практически не остается времени на отдых, но при этом бригад не хватает для всех пациентов.

Например, если в обычных условиях в день на станцию поступает около 700 вызовов, то сейчас более тысячи. И еще столько же через службу 112.

В день на скорую помощь приходит около двух тысяч вызовов Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Валерий Радаев попросил о помощи Саратовский государственный медуниверситет, чтобы студенты старших курсов смогли также работать на скорой помощи. Минздраву поручено подготовить для них дополнительные рабочие места.

- Надо задействовать все имеющиеся помещения и, если понадобится даже кабинет главврача. Исходить нужно из интересов людей. В течение двух суток поручения должны быть исполнены, – заявил Радаев.

Поручено задействовать все свободные помещения Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

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