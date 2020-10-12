Шесть лесных пожаров бушуют в Саратовской области

В Саратовской области одновременно бушуют шесть лесных пожаров.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по данным на 17 часов, ряд возгораний локализован.
Это пожары в Аткарском, Вольском и Саратовском районах. Но ликвидации пока еще нет.
Продолжается борьба с огнем в Красноармейском, Лысогорском и Калининском районах.
Привлечены специалисты лесхозов, администрации, областной службы спасения, подразделения федеральной противопожарной службы.
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