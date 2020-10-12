Завтра решится судьба ларьков в Мирном переулке: снос или нет

Завтра, 13 октября, состоится заседание Арбитражного суда по поводу сноса ларьков в Мирном переулке.

- Будут рассматривать иск городской администрации о прекращении права собственности. С конца июля уже наложен запрет на регистрацию любых сделок с указанным нежилым зданием, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее о ларьках в Мирном переулке высказывался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что в этом месте должна быть пешеходная зона.

В мэрии отметили, что собирались обустроить там небольшой сквер, который являлся бы продолжением площади Кирова, но не смогли из-за того, что земельные участки заняты объектами недвижимости, находящимися в собственности у различных юридических и физических лиц.

В июле 2020 года администрация обращалась в Арбитражный суд с иском к ИП Козлову А. А. о признании отсутствующим права собственности на нежилые здания площадью 82,8 кв. м и 68,2 кв. м на перекрестке Вавилова и Рахова. Ранее суд в Заводском районе также отменил решение Приволжского постоянно действующего третейского суда при Саратовской региональной общественной организации по защите прав потребителей «Ваша защита», которым было признано право собственности на вышеуказанные здания.

Если Арбитраж встанет на сторону мэрии, то ларьки снесут.

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