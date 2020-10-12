В Балаковском районе мужчина украл у пенсионерки теленка

В Балаковском районе у 64-летней жительницы села Николаевка украли скотину.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, добычей злоумышленников стал теленок.

По словам хозяйки животного, его увели ночью со двора дома. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали подозреваемого – 48-летнего ранее судимого жителя соседнего села.

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