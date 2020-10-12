В Балаковском районе мужчина украл у пенсионерки теленка

В Балаковском районе у 64-летней жительницы села Николаевка украли скотину.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, добычей злоумышленников стал теленок.
По словам хозяйки животного, его увели ночью со двора дома. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Полицейские задержали подозреваемого – 48-летнего ранее судимого жителя соседнего села.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.