Дату открытия бассейна «Саратов» снова перенесли

Сегодня, 12 октября, бассейн «Саратов» на Чернышевского не открылся.

Напомним, ранее министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов сообщал в своем Инстаграме, что бассейн должен заработать в понедельник.

- В пятницу объект был вновь отключен от тепла, — отметил министр. По его словам, это случилось из-за аварии на теплотрассе. Сейчас там работает бригада.

Руководство бассейна обещает, что тренировки начнутся в среду.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.