Дату открытия бассейна «Саратов» снова перенесли

Сегодня, 12 октября, бассейн «Саратов» на Чернышевского не открылся.
Напомним, ранее министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов сообщал в своем Инстаграме, что бассейн должен заработать в понедельник.
- В пятницу объект был вновь отключен от тепла, — отметил министр. По его словам, это случилось из-за аварии на теплотрассе. Сейчас там работает бригада.
Руководство бассейна обещает, что тренировки начнутся в среду.
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