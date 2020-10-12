Дорогой Mercedes в Саратове приставы забрали за долги

Даже такая дорогая машина не покроет всю сумму долга

Судебные приставы в Саратове арестовали и отправили на штрафстоянку довольно дорогое авто — Mercedes-Benz CLS 350 4MATIC 2015 года выпуска. Его 47-летний теперь уже бывший хозяин взял 5 млн кредита в банке и не смог расплатиться. Автомобиль выступал в качестве залога.

Банк обратился в суд с требованием передать им в счет долга Mercedes.

Должник расплачиваться не пожелал, поэтому приставы прибыли к месту стоянки авто, наложили на него арест и увезли на специализированную стоянку.

Если долг не вернут в ближайшее время, машину продадут в счет его погашения.

Стоимость аналогичного авто на рынке — около 2 млн рублей.