Жительницы Саратова смогут бесплатно проверить здоровье груди

Маргарита Куликова рассказала о важности профилактических осмотров Фото: Александр Уриевский

Жительниц Саратова пригласили на День открытых дверей в областном онкодиспансере. Анонс мероприятия прозвучал на круглом столе, посвященном Всемирному дню борьбы с раком груди, который прошел в «КП-Саратов».

По словам Маргариты Куликовой, заместителя главврача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», он состоится в ближайшую субботу, 17 октября.

Такие мероприятия проводятся ежегодно с 2015 года. И помогают выявить заболевания на ранней стадии.

Женщины могут прийти провериться бесплатно. Для этого нужно взять с собой паспорт, полис СНИЛС и, если есть, результаты прошлых исследований. Также необходима предварительная запись по телефону 39-44-20.

- Приглашаем всех в субботу с 9 до 15 часов, – сказала Маргарита Куликова.

Также она призвала женщин не манкировать регулярными диспансерными исследованиями и визитами в поликлинику. Например, в 2019 году в области профилактические осмотры прошли более 200 тыс. женщин. Из общего числа выявленных онкологических больных, 52% были обнаружены именно во время осмотров.

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