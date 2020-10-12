В Саратовской области пожарные тушат склад с семечками

В Лысогорском районе Саратовской области сегодня, 12 октября, пожарные тушат три склада.

- Сообщение о загорании на предприятии ООО «Алмар» в селе Топовка поступило в 14:20, в 15:30 пожар локализовали. Горит один склад 6х6 с семечками, два пустых, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС.

На месте работают 13 единиц техники, 40 человек личного состава МЧС. Угрозы населенному пункту нет.

Площадь пожара составила пока что 800 кв. м.

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