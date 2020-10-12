Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Саратове излечиваются более 70% пациенток с раком груди

Это связано с выявлением на ранней стадии
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
В «КП-Саратов» состоялся круглый стол, посвященный Всемирному дню борьбы с раком груди

В «КП-Саратов» состоялся круглый стол, посвященный Всемирному дню борьбы с раком груди

Фото: Александр Уриевский

Тенденция к заболеваемости раком молочных желез в Саратовской области сохраняется на многолетнем уровне. Такая же ситуация складывается в России и в мире в целом. Об этом на круглом столе в «КП-Саратов» рассказала Светлана Аверьянова, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

За восемь месяцев 2020 года зарегистрировано 807 случаев. В 2019 году – 1408, а в 2017 – 1313 случаев.

При этом более 70% всех выявленных случаев заболевания – ранняя стадия.

Светлана Аверьянова, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

Светлана Аверьянова, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

Фото: Александр Уриевский

- Мы точно может вылечить пациенток на первой и второй стадиях, причем на первой – полностью. На третьей и четвертой стадии придется попотеть, и здесь очень многое зависит от внешних факторов, – отметил Геннадий Наянов, заместитель главного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

Геннадий Наянов, заместитель главного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

Геннадий Наянов, заместитель главного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

Фото: Александр Уриевский

К числу опасных факторов относится наследственность. По словам Светланы Аверьяновой, мутационный ген передается по женской линии. Также есть гормональные сбои, которые могут возникнуть из-за поздней менопаузы, поздних первых родов, абортов, отказа от грудного вскармливания. В группу риска попадают также женщины с ожирением и сахарным диабетом.

Денис Дудочкин, врач-хирург-онколог дневного стационара №4 ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» рассказал о первых признаках, при которых женщине следует немедленно обратиться к врачу. Это выделения из сосков, их деформация; появление на груди ранок, шелушения. А также изменения формы груди или симметричности.

Денис Дудочкин, врач-хирург-онколог дневного стационара №4 ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

Денис Дудочкин, врач-хирург-онколог дневного стационара №4 ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

Фото: Александр Уриевский

Очень важно проводить самообследование. По словам Маргариты Куликовой, заместителя главврача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», делать это следует каждый месяц в определенный день первой недели цикла. Наличие уплотнений может свидетельствовать об опухоли – доброкачественной или злокачественной – это поможет выяснить специалист.

Маргарита Куликова, заместитель главврача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

Маргарита Куликова, заместитель главврача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»

Фото: Александр Уриевский

- Не следует бояться идти на прием к онкологу, – подчеркнула Светлана Аверьянова.

Сейчас в областном онкодиспансере в арсенале имеется почти весь спектр современного лечения раковых заболеваний – лучевая, гормональная, химотерапия, а также возможности оперативного вмешательства. Причем. По сравнению с прошлыми годами, практически все методы являются щадящими и позволяют впоследствии женщине даже стать матерью.

- Мы успешно применяем все виды лечения, – подчеркнул Геннадий Наянов.

Причем, по его словам, со строительством нового онкодиспансера в Саратове возможности еще увеличатся.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.