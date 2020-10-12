В Саратове излечиваются более 70% пациенток с раком груди

В «КП-Саратов» состоялся круглый стол, посвященный Всемирному дню борьбы с раком груди Фото: Александр Уриевский

Тенденция к заболеваемости раком молочных желез в Саратовской области сохраняется на многолетнем уровне. Такая же ситуация складывается в России и в мире в целом. Об этом на круглом столе в «КП-Саратов» рассказала Светлана Аверьянова, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

За восемь месяцев 2020 года зарегистрировано 807 случаев. В 2019 году – 1408, а в 2017 – 1313 случаев.

При этом более 70% всех выявленных случаев заболевания – ранняя стадия.

Светлана Аверьянова, к.м.н., заместитель главного врача по медицинской части ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Фото: Александр Уриевский

- Мы точно может вылечить пациенток на первой и второй стадиях, причем на первой – полностью. На третьей и четвертой стадии придется попотеть, и здесь очень многое зависит от внешних факторов, – отметил Геннадий Наянов, заместитель главного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер».

Геннадий Наянов, заместитель главного врача по радиологии ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Фото: Александр Уриевский

К числу опасных факторов относится наследственность. По словам Светланы Аверьяновой, мутационный ген передается по женской линии. Также есть гормональные сбои, которые могут возникнуть из-за поздней менопаузы, поздних первых родов, абортов, отказа от грудного вскармливания. В группу риска попадают также женщины с ожирением и сахарным диабетом.

Денис Дудочкин, врач-хирург-онколог дневного стационара №4 ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» рассказал о первых признаках, при которых женщине следует немедленно обратиться к врачу. Это выделения из сосков, их деформация; появление на груди ранок, шелушения. А также изменения формы груди или симметричности.

Денис Дудочкин, врач-хирург-онколог дневного стационара №4 ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Фото: Александр Уриевский

Очень важно проводить самообследование. По словам Маргариты Куликовой, заместителя главврача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер», делать это следует каждый месяц в определенный день первой недели цикла. Наличие уплотнений может свидетельствовать об опухоли – доброкачественной или злокачественной – это поможет выяснить специалист.

Маргарита Куликова, заместитель главврача по клинико-экспертной работе ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Фото: Александр Уриевский

- Не следует бояться идти на прием к онкологу, – подчеркнула Светлана Аверьянова.

Сейчас в областном онкодиспансере в арсенале имеется почти весь спектр современного лечения раковых заболеваний – лучевая, гормональная, химотерапия, а также возможности оперативного вмешательства. Причем. По сравнению с прошлыми годами, практически все методы являются щадящими и позволяют впоследствии женщине даже стать матерью.

- Мы успешно применяем все виды лечения, – подчеркнул Геннадий Наянов.

Причем, по его словам, со строительством нового онкодиспансера в Саратове возможности еще увеличатся.

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