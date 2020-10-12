Саратовские предприниматели научатся подготавливать концептуальную модель бизнеса

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Начинающие предприниматели Саратовской области смогут принять участие в бесплатной образовательной программе «Бизнес-старт», организованной региональным Центром предпринимателя «Мой Бизнес» и платформой «Деловая среда».

Программа пройдет с 19 октября по 13 ноября и ее задача — помочь участникам понять, как подготовить концептуальную модель собственного бизнеса или улучшить уже имеющуюся модель.

Спикерами станут ведущие эксперты и действующие предприниматели. Участники прослушают серию вебинаров, возьмут в работу чек-листы и материалы от спикеров, а также получат знания с платформы Деловой среды.

После прохождения бизнесмены получат сертификаты и смогут определиться с нишей, собрать свой продукт и настроить маркетинговые процессы его продвижения. Также участникам покажут, как освоить искусство успешных переговоров и продаж, самостоятельно подготовить бизнес-план для привлечения инвестиций, а также познакомят со всеми нюансами при выборе формы собственности и вида налогообложения.

Программа курса:

- 19 октября, 18.30–21.30 — «Выбор ниши или как найти бизнес-идею»;

- 21 октября, 18.30–21.30 — «Подготовка для старта бизнеса и важные предпринимательские навыки»;

- 23 октября, 18.30–21.30 — «Как создать продающий сайт»;

- 26 октября, 18.30–21.30 — «Что такое маркетинг и ключевые данные в нем»;

- 28 октября, 18.30–21.30 — «Маркетинг: Воронка продаж, клиентские ценности. Бесплатные каналы привлечения первых клиентов»;

- 30 октября, 18.30–21.30 — «Как вести и использовать социальные сети для привлечения клиентов»;

- 2 ноября, 18.30–21.30 — «Продажи, основные технологии продаж»;

- 4 ноября, 18.30–21.30 — «Переговоры, методы ведения переговоров и практика»;

- 6 ноября, 18.30–21.30 — «Контекстная и таргетированная реклама»;

- 9 ноября, 18.30–21.30 — «Бухгалтерия, налоги и юриспруденция. Как защитить свою компанию на старте?»;

- 11 ноября, 18.30–21.30 — «Привлечение инвестиций в свой стартап»;

- 13 ноября, 18.30–21.30 — «Публичные выступления и имидж руководителя». Чтобы поучаствовать, нужно зарегистрироваться на сайте https://my.dasreda.ru/biz64_business

Мероприятие проводится Центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.

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