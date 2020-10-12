В Саратовской области студенты летного института поступили по поддельным аттестатам

В Краснокутском районе Саратовской области возбудили за использование поддельных документов.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, двое первокурсников Ульяновского института гражданской авиации имени Главного Маршала авиации Б. П. Бугаева при поступлении на специальность «летная эксплуатация летательных аппаратов» предоставили заведомо подложные аттестаты для обучения на бюджетной форме.

Документы были датированы 2015 и 2019 годами и подтверждали получение среднего образования в школах Южно-Сахалинска и Кемерова.

- Вместе с тем надзорным ведомством выяснено, что итоговые отметки в приложениях к аттестатам не соответствуют действительности, предопределяя в совокупности вывод о более высоком уровне успеваемости в образовательном процессе, — отметили в прокуратуре.

Расследование продолжается.

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