Безработный житель Энгельса перечислил мошенникам 580 тысяч рублей, чтобы получить работу

Мужчина в Энгельсе искал работу настолько сильно, что готов был вложить в это серьезные средства. Через сайт объявлений о вакансиях ему предложили работать на брокерском сайте и начать торговлю на финансовом рынке. Для успешного старта нужен был первый взнос — 100 долларов. Потом еще несколько и так далее.

Гражданин разместил в течение нескольких дней на указанных чужих счетах 580 тыс. рублей. Только после этого он сообразил, что стал жертвой мошенников.

В полиции мужчина признался, что слышал о таких способах обмана, но к себе эту ценную информацию применить забыл.

В ГУ МВД сообщили, что завели по этому случаю уголовное дело о мошенничестве.