Саратовская область заняла первое место в финале конкурса «Диво России»

Саратовская область заняла пять призовых мест в финале конкурса «Диво России». Эти соревнования туристских видеопрезентаций завершились 10 октября в Севастополе.

В общекомандном зачете наш регион занял первое место, разделив его с Сахалинской областью, сообщает сайт организаторов.

Вольский фестиваль ухи на Волге отметился сразу в двух номинациях — «Слайд-шоу» и «Гастрономический и винный туризм», где получил второе и третье места соответственно.

В номинации «Презентация территорий» третье место завоевал ролик «Утес Степана Разина».

Видеопрезентация «Петровск — литературная столица гоголевского «Ревизора» получила специальный приз в номинации «Туризм в моногородах России».