Саратовский облдеп купил школе в Романовке мебель и инвентарь для столовой

Воробьев закупил для школы в Романовке мебель и передал ее в очередной визит

Депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев купил для школы в Романовке мебель и инвентарь для столовой.

Ранее к парламентарию обращались с просьбой о выделении. В ходе очередной поездки все необходимое было передано.

.

.

Также Воробьев осмотрел бассейн у школы. Его построили в 2019 году по инициативе председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. По словам депутата, теперь условия для развития у сельских школьников не хуже, чем в областном центре.

Во время встречи с главой Романовского района обсудили актуальные вопросы, в том числе привлечения молодых специалистов для работы на отдаленных территориях.

.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.