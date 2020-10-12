В Саратовской области собрали 5 млн тонн зерна

Фото из Инстаграм Валерия Радаева

В Саратовской области собрано 5 млн тонн зерна. Об этом сегодня, 12 октября, сообщил в своем Инстаграме глава региона Валерий Радаев.

В семи районах области намолотили более 200 тыс. тонн зерна, в 15 — более 100 тыс. тонн. Самыми урожайными оказались Балашовский (39 ц/га), Аркадакский (34 ц/га), Советский (33 ц/га) и Энгельсский (31 ц/га).

Фото из Инстаграм Валерия Радаева

Радаев поблагодарил тружеников сельского хозяйства и отметил, что этот успех — свидетельство их мастерства, большой ответственности и профессионализма.

- Саратовская область — хлебный край, — подчеркнул губернатор.

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