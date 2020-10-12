Замруководителя Роспотребнадзора в Саратове рассказала, сколько масок меняет в день

Надежда Матвеева пользуется марлевыми масками

На брифинге в Минздраве Саратовской области замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева рассказала, что меняет маски пять раз в день.

Чиновница пояснила, что предписания по масочному режиму остаются прежними и ношение масок в местах скопления людей строго обязательно.

- Можно использовать любую в качестве барьерного средства защиты — медицинскую, тканевую, респираторы. Но в соответствии с инструкцией. Тканевая маска должна быть не одна, чтобы вечером ее можно было постирать для ношения на след день. Я ношу марлевые маски. У меня их десять, по пять на каждый день. Одноразовые можно носить до того, как увлажнился внутренний слой, — рассказала Матвеева.

При этом все должны мыть руки и не забывать о респираторном этикете — не чихать на окружающих, использовать антисептики и перчатки.