Автобус из Саратова в Красный Октябрь начал ходить по новому расписанию

С субботы, 10 октября, изменилось расписание автобусов №225 Саратов (ЦКР) — Красный Октябрь.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области, из Саратова транспорт начал отправляться в 05:50 от ВСО; 06:10 по субботам от ВСО; 07:50; 09:10 кроме воскресенья; 11:00; 13:20; 15:20 кроме воскресенья; 16:10; 17:40 по субботам; 18:30; 20:30 кроме воскресенья.

Из Красного Октября автобус уезжает в 06-30; 07-30 по субботам; 09-00; 10-20 кроме воскресенья; 12-10; 14-30; 16-30 кроме воскресенья; 17-20; 19-25 по субботам; 19-40 до ВСО; 21-40 кроме воскресенья до ВСО.

Также с завтрашнего дня, 13 октября, автобусы №419А Саратов (стадион «Волга») — Юрловка (через Сосновку) будут ездить с пятницы по воскресенье по новому расписанию.

Из Саратова транспорт отправится в 07:10, 11:30, 16:10. Из Сосновки — в 09:20, 12:40, 17:10, Из Юрловки — в 08:40, 13:20 и 18:20.

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