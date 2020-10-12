Роспотребнадзор: Нет необходимости закрывать школы в Саратовской области из-за роста заболеваемости коронавирусом

В ходе брифинга в Минздраве Саратовской области 12 октября чиновники дали пояснения, почему, несмотря на рост заболеваемости и нагрузку на систему здравоохранения, школы не переводят в режим дистанционного образования.

- Нет тенденции, не видим роста заболевших детей или контактных. Поэтому нет смысла закрывать школы и переводить их на «дистанционку», — пояснила начальник отдела развития общего и дополнительного образования областного Минобраза Елена Темникова.

Ее поддержала замруководителя регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

- За ситуацией в образовательных учреждениях следим пристально, чтобы отработать своевременно. Как ситуация будет развиваться дальше… возможно, потребуется перевод на дистанционное обучение. А сейчас такая ситуация, что нет необходимости закрывать школы, можно быстро перевести конкретный класс на дистанционное обучение, — сказала Матвеева.