Мошенники оставили саратовца без осенней одежды и денег

Во Фрунзенском районе Саратовской области обманули двоих местных жителей дистанционные мошенники.

- Через сайт объявлений 33-летний мужчина решил продать фары для Toyota за 30 тыс. рублей. Потенциальный покупатель попросил номер банковской карты, CVV-код и пароли из СМС, которые продавец предоставил и лишился 50 750 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Еще один местный житель, 19-летний парень, «потерял» после общения с аферистами 2,9 тыс. рублей. Юноша захотел за эту сумму купить осенние вещи: куртку, джинсы, ботинки и шапку, но не знал, что переводит деньги мошеннику.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В УМВД по Саратову горожанам напомнили, что при сделках в интернете нужно соблюдать осторожность: не переводить деньги на неизвестные номера, не сообщать свою личную информацию и не передавать данные карт незнакомцам.

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