Количество закрытых из-за коронавируса школ в Саратовской области уменьшилось

В Саратовской области сегодня, 12 октября, уменьшилось количество детей, учащихся на самоизоляции в связи с выявленными случаями коронавируса.

- Сейчас на дистанционном обучении полностью находятся пять школ — 1 078 ребят и 66 педагогов, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования.

Речь идет о школе №3 в Аркадаке, школе сел Покровка и Куриловка Вольского района, школа села Интернациональное Краснокутского района и школа №42 Энгельса.

Также на самоизоляции 1 506 учеников 62 классов в 23 школах области. Заболевания выявлены у 25 детей и 17 педагогов.

К тому же полностью закрыли детский сад в поселке Сенной Вольского района, там заболел воспитатель. Частично закрыты три детсада: два в Саратове, один — в Балаковском районе.

На «дистанционке» остаются 22 студента Саратовского техникума электроники и машиностроения.

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