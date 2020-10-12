В Саратове мужчина побрил налысо сожительницу и зарезал соседа

В Ленинском районе Саратова в суд направлено уголовное дело об убийстве и угрозе убийством.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 37-летний ранее судимый мужчина.

Следствие считает, что 11 июля он распивал алкоголь у себя дома на улице Ипподромная. Он поссорился с 41-летней сожительницей, которая упрекнула его в пьянстве и беспричинной ревности.

За это сожитель избил ее кулаками, обрил голову налысо машинкой, обжег раскаленным утюгом и изрезал спину ножом, угрожая убить.

При этом он отказался вызвать медиков, хотя раненая женщина его просила. Она позвонила подруге и попросила о помощи. Пострадавшую госпитализировали, ее удалось спасти.

На следующий день мужчина встретил своего 32-летнего соседа и пришел к нему в квартиру. Там мужчины поссорились, и агрессивный гость избил пострадавшего. Ремнем от своих брюк он попытался удушить пострадавшего, но не сумел. Тогда он семь раз ударил его ножом и сбежал. Полицию вызвали соседи, правоохранители нашли злоумышленника спящим в подъезде.

Свою вину мужчина признал, его арестовали.

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