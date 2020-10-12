В Саратове 13 пожарных тушили горящие вещи на кухне

В Заводском районе Саратова вчера, 11 октября, пожарные выезжали по сигналу в дом на проспекте Энтузиастов.

- Там горели вещи на кухне в квартире на втором этаже четырехэтажки. Площадь возгорания составила 4 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Тушить пожар выезжали 13 человек на трех единицах техники.

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