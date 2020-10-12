Опубликованы проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2021 год

Проекты на 2021 год опубликованы для общественного обсуждения. Нововведение 2021 года — разделение экзамена по информатике и ИКТ в основной период на два дня (18 и 19 июня). Это связано с переводом экзамена в электронную форму.

Планируются три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября).

Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ с экзаменов по географии, литературе и химии.

В соответствии с Порядком государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года — в основные сроки основного периода. Выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки.

ОГЭ для выпускников девятых классов также планируется провести в три этапа: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября).

Заявления на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 — до 1 марта 2021 года.

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