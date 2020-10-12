Директор пекарни в Саратове полгода не платил работникам

Во Фрунзенском районе Саратова директора фирмы оштрафовали за невыплату зарплаты.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, фирма занимается выпечкой хлеба и кондитерских изделий.

Установлено, что руководство не платило за работу четырем сотрудникам с января по июль 2020 года включительно. Общая сумма долга превысила 276,5 тыс. рублей, хотя возможность для этого имелась.

Было возбуждено уголовное дело. Во время следствия директор признал вину и возместил ущерб.

Суд прекратил преследование и оштрафовал директора фирмы на 20 тыс. рублей.

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