В Саратове организованы горячие линии по вопросам отопления

Саратовцы могут круглосуточно звонить на горячие линии с вопросами отопления Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратове заработали телефоны горячих линий по вопросам отопления.

В мэрии «КП-Саратов» сообщили их номера и режим работы:

- Волжский район 659-695 (круглосуточно), 23-15-78 (с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни).

- Заводской район 659-871 (круглосуточно), 96-40-50, 96-07-66 (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни).

- Кировский район 659-872 (круглосуточно), 26-27-98 (с 08:30 до 17:30 в рабочие дни).

- Ленинский район: 659-873 (круглосуточно), 63-15-45, 63-36-70 (с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни).

- Октябрьский район: 659-874 (круглосуточно), 39-29-19, 39-29-31, 39-29-47, 72-16-04, 72-15-97, 39-29-13 (с 09.00 до 18.00 в рабочие дни).

- Фрунзенский район: 659-876 (круглосуточно), 67-02-61, 67-02-60 (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни).

Также можно позвонить в комитет по ЖКХ администрации Саратова по номерам: 26-05-67, 26-48-10 (с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни), и в диспетчерскую службу Саратовского филиала ПАО «Т Плюс»: 32-00-22.

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