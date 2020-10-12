В Саратове столкнулись маршрутка №37 и «КамАЗ»

Фото городской ГИБДД

В Ленинском районе Саратова сегодня, 12 октября, столкнулись маршрутка №37 и «КамАЗ».

- По предварительным данным, авария произошла в 10:30 на Московском шоссе, 37а, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

Фото городской ГИБДД

В ДТП пострадали пассажиры маршрутки.

UPD

Госпитализировали трех человек: 59 и 62-летнюю женщин и 34-летнего мужчину.

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