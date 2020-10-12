В Балашове женщина подделала документы на ребенка ради выплат

Жительница Балашова Саратовской области попыталась обмануть государство.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, она намеревалась получить социальные выплаты на детей.

Установлено, что женщина подала в МФЦ Балашова заявление на выплаты и получила деньги. Однако оказалось, что документы на ребенка являются поддельными. Свидетельство о рождении с таким номером и серией не выдавалось, запись акта о рождении не производилась.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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