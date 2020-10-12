Спортсменка из Саратова стала чемпионкой по ушу-саньда

Марьяна Авдеенко. Фото с ее страницы в соцсети
Спортсменка из Саратова Марьяна Авдеенко выиграла чемпионат России.
- Воспитанница городской Центральной спортивной школы олимпийского резерва стала лучшей в ушу-саньда, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении по физической культуре и спорту администрации Саратова.
Соревнования проходили во Владимире. Марьяну к ним подготовил тренер Дмитрий Митенков.
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