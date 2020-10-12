Улицы трех районов Саратова остались без воды

В Саратове отключена вода в нескольких микрорайонах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы в Ленинском, Заводском и Октябрьском районах.

Ориентировочно до 18 часов не будет воды в домах на улицах Ламповая, Студеная, Бульварная, Пугачева.

До 19 часов останутся без воды жители дома на Перспективной, 5.

Отключена до 20 часов вода в домах на улицах Брянская, Минская, Хомяковой, Брянском, Санаторном и Акмолинском проездах, а также в поселке Князевка.

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