Улицы трех районов Саратова остались без воды

В Саратове отключена вода в нескольких микрорайонах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы в Ленинском, Заводском и Октябрьском районах.
Ориентировочно до 18 часов не будет воды в домах на улицах Ламповая, Студеная, Бульварная, Пугачева.
До 19 часов останутся без воды жители дома на Перспективной, 5.
Отключена до 20 часов вода в домах на улицах Брянская, Минская, Хомяковой, Брянском, Санаторном и Акмолинском проездах, а также в поселке Князевка.
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