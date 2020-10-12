Пожар в лесах в Аткарском районе продолжает шириться. Фото из инстаграма начальника облспаса Юрия Юрина

В Саратовской области на утро 12 октября полыхают пять лесных пожаров.

В Аткарском (у населенного пункта Варыпаевка), Красноармейском (Красноармейск), Саратовском (у Топовки), Вольском (остров Пустынный), Лысогорском (Атаевка) районах.

В региональном МЧС сообщают, что угрозы населенным пунктам нет.

Зампред Александр Бусаргин сообщил о ситуации с самым крупным из них. В Аткарском районе на тушении работают 91 человек и 28 единиц техники.

- На утро 12 октября площадь низового возгорания в районе сел Ершовка и Варыпаевка составляет 100 гектаров. К месту пожара были стянуты дополнительные силы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области, пожарные ГУ МЧС по Саратовской области, личный состав службы спасения Саратовской области включая мобильный отряд тяжелой техники облспаса, — сообщил Бусаргин. За сутки площадь пожара выросла более, чем в три раза — с 30 до 100 гектаров.