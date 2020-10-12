Москвича с закладкой поймали в Балашове

В Саратовской области осудили 35-летнего жителя Московской области. Его признали виновным в приобретении и хранении наркотиков в значительном размере.

- Днем 7 августа в Балашове мужчина через телефон знакомого купил за 2 тыс. рублей «синтетику». Закладка с 0,72 грамма находилась около железнодорожных путей в пределах района, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.

В тот же день гражданина задержала полиция. Свою вину он признал. Суд приговорил жителя Московской области к штрафу 10 тыс. рублей.

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