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Зампред Сергей Наумов победил коронавирус и вернулся на работу

Болезнь протекала удовлетворительно
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Сергей Наумов

Сергей Наумов

Фото: Александр Уриевский

Заместитель председателя правительства Саратовской области — министр труда и социальной защиты Сергей Наумов сегодня, 12 октября, вернулся на работу после больничного.

Напомним, Наумов провел почти три недели на самоизоляции в связи с заражением коронавирусом. Болезнь протекала удовлетворительно.

В секретариате зампреда подтвердили его выход на работу. Сейчас он находится на ПДС.

Напомним, на той неделе выздоровел также губернатор Саратовской области Валерий Радаев, но заболел коронавирусом региональный министр здравоохранения Олег Костин.

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