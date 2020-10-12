Жители почти 50 улиц Саратова остались без горячей воды

В Саратове сегодня, 12 октября, жители десятков домов остались без горячей воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», ведутся работы на тепловых сетях. Причем в связи с сильной изношенностью труб, сроки ремонта варьируются.

Горячей воды нет в домах на улицах: Астраханская, Большая Казачья, Барнаульская, Брянская, Васильсковская, Гвардейская, Григорьева, Железнодорожная, Кавказская, Кирова, Лермонтова, Мичурина, Моисеева, Саперная, Томская, Беговая, 1-я Беговая, 2-я Садовая, Аткарская, Большая Садовая, Вавилова, Вознесенская, Клочкова, Куприянова, Малая Горная, Политехническая, Пугачева, Слонова, Разина, Тулупная, Хвесина, Шехурдина, Хользунова, Челюскинцев, Яблочкова. А также на проспекте Строителей, Обуховском переулке, набережной Космонавтов, Князевском взвозе, 1-м проезде Разина, 2 и 3-м Детском проездах, 2-й Прокатной, 3-м Комсомольском проезде и в поселке Шарковка.

По большинству адресов горячего водоснабжения не будет до завтра, 13 октября.

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