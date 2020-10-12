В Заводском районе мужчина закупился с утерянной карты пенсионерки

В Заводском районе Саратова полиция нашла подозреваемого в краже.
- Днем 5 октября в отдел обратилась 72-летняя пенсионерка. В субботу она обнаружила, что кто-то закупился с ее утерянной карты в различных магазинах на сумму более 8,4 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители доставили в участок 27-летнего безработного и ранее не судимого злоумышленника. То признался в краже, но карту не вернул — выбросил до этого. Ему выписали подписку о невыезде.
Полицейские предупреждают, что кражу с банковского счета, а также электронных средств, перенесли в разряд тяжких преступлений. Теперь вору грозит до шести лет лишения свободы.
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