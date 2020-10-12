Сайт «КП-Саратов» лидирует в регионе по индексу качества сайта, определяемому компанией «Яндекс»

Сервис Яндекс обновил данные индекса качества сайтов (ИКС) российских СМИ, в том числе и саратовских.

Так, ИКС «КП-Саратов» по итогам сентября сохранился на уровне августа и составил 42 000, «АиФ-Саратов» также на прежних позициях— 26 400. Сайт «МК-Саратов» по итогам сентября получил ИКС 39 000.

Рассчитал Яндекс индекс качества сайтов и для других информационных агентств региона. В топ-5 вошли ИА «Взгляд-инфо» с ИКС 9 250 (+50), «СарБК» — 5 700, ИКС ИА «Версия-Саратов» — 5 050, ИГ «Четвертая власть» — 4 740 (+30), ИКС ИА «Свободные новости» — 3 900.

Отметим, что сравнивать индексы региональных и федеральных ресурсов, таких как «КП-Саратов» и «АиФ-Саратов» некорректно. Впрочем, как поясняют в компании «Яндекс», индекс качества поддомена сайта (saratov.kp.ru), как правило, равен показателю качества основного домена (kp.ru).