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Коронавирусом в Саратовской области заразился 141 человек

Выздоровели 40 человек
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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За сутки выявлен 141 зараженный коронавирусом житель Саратовской области

За сутки выявлен 141 зараженный коронавирусом житель Саратовской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области зарегистрирован 141 случай заболевания коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на утро 12 октября выздоровели 40 человек.

Всего в регионе за время пандемии оказались заражены 17 139 человек, а выздоровели в общей сложности 11 552 человека.

В Саратове за сутки 71 заболевший, еще 12 — в Балаковском районе, 8 — в Балашовском, 6 — в Энгельсском.

Среди новых заболевших восемь детей до 14 лет и 58 человек в возрасте 60 и старше.

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