За час в Саратовской области насмерть сбили двух пешеходов

В Саратовской области вчера вечером, 11 октября, за час сбили двух пешеходов.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, первый смертельный наезд случился в 19:00 напротив дома №1 по улице Энтузиастов в Балашове. 60-летний водитель Mitsubishi сбил 82-летнего мужчину, который переходил в неположенном месте. Пенсионер скончался до приезда скорой помощи.

В 20:00 у дома №80 по Первомайской в селе Тепловка Новобурасского района 32-летний гражданин за рулем ВАЗ-21214 задавил 45-летнего пешехода-нарушителя. Тот скончался на месте.

В ГИБДД напомнили, что наезд на пешехода в темное время суток — одно из самых распространенных видов ДТП.

- Риск подобных происшествий возрастает осенью и зимой, когда световой день сокращается, а погодные условия существенно снижают видимость на дорогах, — отметили в Госавтоинспекции.

Пешеходов призвали использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток. Водителям при передвижении пешком вне населенного пункта также нужно соблюдать это правило.

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