В Саратове инвалид вынужден был жить в квартире с грибком

В Заводском районе Саратова житель обратился с прокуратурой с жалобой на нарушение своих жилищных прав.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, гражданин является инвалидом. При этом в его доме повреждена крыша, квартиру неоднократно затапливало.

- Имеются следы множественных протечек, из-за которых отслаивались обои, на оголенных местах стен образовался грибок, — отметили в прокуратуре.

В суд был направлен иск к «Фонду капитального ремонта» с требованием отремонтировать крышу.

Суд встал на сторону гражданина. Крышу отремонтировали на сумму 2,6 млн рублей.

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