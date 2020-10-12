Огонь уничтожил 170 гектаров леса в Аркадакском районе

В Аркадакском районе Саратовской области все выходные бушевал лесной пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал поступил от очевидцев днем 9 октября.
Огонь охватил участок Роговского лесничества на площади 170 гектаров.
Локализация пожара зарегистрирована вечером 10 октября, а ликвидация — вечером 11 октября, в воскресенье.
На месте работали 42 человека и 15 единиц техники.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.