Огонь уничтожил 170 гектаров леса в Аркадакском районе

В Аркадакском районе Саратовской области все выходные бушевал лесной пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал поступил от очевидцев днем 9 октября.

Огонь охватил участок Роговского лесничества на площади 170 гектаров.

Локализация пожара зарегистрирована вечером 10 октября, а ликвидация — вечером 11 октября, в воскресенье.

На месте работали 42 человека и 15 единиц техники.

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