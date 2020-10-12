Водитель «Нивы» умер по дороге в больницу после ДТП под Саратовом

Фото областной ГИБДД

В селе Красная звезда Марксовского района Саратовской области вчера вечером, 11 октября, случилось ДТП.

- На Центральной улице в 18:40 33-летний водитель Niva Chevrolet съехал с дороги и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Мужчина скончался от травм при транспортировке в карете скорой помощи.

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