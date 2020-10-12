В Саратове 58-летняя женщина захотела стать брокером и отдала мошеннику 600 тыс. рублей

Жительница Заводского района Саратова обратилась в полицию с заявлением о краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, в июле 58-летняя стала жертвой мошенников.

Ей позвонил неизвестный, якобы аналитик торговой площадки. Он предложил женщине стать брокером.

Для этого гражданка перевела незнакомцу 7,6 тыс. рублей, скачала приложение и вместе с этим взяла кредит. Позже она еще несколько раз переводила деньги злоумышленнику и лишь через несколько месяцев, когда лишилась уже 642,6 тыс. рублей, поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает гражданам о безопасности и о том, что не следует переводить средства неизвестным.

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