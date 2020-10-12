В Саратовской области больше трех месяцев ищут пропавшую без вести женщину

Оксана Боровская
В Саратовской области пропала без вести Оксана Боровская.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 39-летнюю женщину ищут с 4 июля.
Поиск Оксаны Боровской ведется в Вольске, поселке Старая Майна и Ульяновской области.
Приметы женщины: рост 165 см, плотное телосложение, короткие светлые волосы, голубые глаза.
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