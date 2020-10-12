Житель Саратова поплатился жизнью за упреки приятелю в досрочном освобождении

Задержанный мужчина был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

Арестован житель Заводского района Саратова, которого обвиняют в причинении смерти приятелю.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 42-летнего потерпевшего было найдено 19 сентября в квартире дома на Огородной. У трупа оказались переломаны ребра и повреждены внутренние органы.

Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, вечером 17 сентября мужчина у себя дома принимал в гостях 38-летнего приятеля. Оба ранее отбывали срок в колонии, и старший упрекнул собутыльника, что тот освободился условно-досрочно, хотя он сам полностью отбыл наказание.

Мужчины повздорили, и гость несколько раз ударил хозяина в живот и по груди. Позже они помирились и легли спать, а на следующий день приятель ушел к себе домой. Через два дня он позвонил сожительнице потерпевшего и сообщил, что не может дозвониться до друга. Та сообщила о его смерти.

38-летний мужчина понял, что именно он мог стать причиной смерти человека, скрылся, но через несколько дней явился с повинной.

Сейчас он взят под стражу.

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