Володин призвал депутатов-миллиардеров заняться благотворительностью

Сегодня, 11 октября, председатель ГД Вячеслав Володин призвал саратовских народных избранников решать проблему и реализовывать благотворительные проекты.

- У вас депутаты миллиардеры, миллионеры, соберите их и в глаза посмотрите. Пусть решают проблемы, власть должна эффективно работать между уровнями, — отметил федеральный политик.

Он спросил у главы Саратова Михаила Исаева о депутате, который работает в микрорайоне «Звезда», но ответа так и не получил.

В комментариях под записью местные жители написали, что депутаты обычно только дают обещания и ничего не делают. Даже фамилии народных избранников после такого поведения не остаются в памяти населения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.