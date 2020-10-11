Тренер олимпийского чемпиона Ильи Захарова отмечает день рождения

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Сегодня, 11 октября, саратовский олимпийский чемпион Илья Захаров написал в своем аккаунте в соцсети Instagram слова поздравлений своему тренеру, «самому крутому на планете».
Ведь сегодня праздник, Татьяна Коробко отмечает день рождения.
Илья Захаров пожелал ей здоровья, процветания и успехов.
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