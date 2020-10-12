В Саратовской области ожидается теплый понедельник

Сегодня, 12 октября, в Саратовской области ожидается переменная облачность преимущественно без осадков.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с.

Столбик термометра поднимется до +15…+20 градусов.

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