Припаркованные Volkswagen мешают работам коммунальщиков в Саратове

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Сегодня, 11 октября, коммунальщики не могут начать работы на Барнаульской улице 2А из-за припаркованных легковушек.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о транспорте марки Volkswagen с государственными регистрационными номерами а095ух164 и в230ку164.

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Всех, кому что-либо известно о владельцах транспорта, просят сообщить в контакт-центр предприятия по номеру (8452) 32-00-00.

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