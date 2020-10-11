Рецидивист украл в кафе Энгельса у парня телефон и банковскую карту

В полицию с заявлением о краже обратился 19-летний житель Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, он обедал в одном из ресторанов сети быстрого питания. В это время кто-то унес его сотовый телефон и банковскую карту, которые юноша оставил без присмотра.

С платежного средства неизвестный потратил около 3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 34-летний рецидивист. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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